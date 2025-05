Após décadas, reforma devolve Estádio Augusto Antunes ao futebol com clássico festivo

Espaço localizado no município a 17 km de Macapá foi construído na década de 1960.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma vasta programação está sendo preparada para a reinauguração de um dos espaços mais aguardados pela comunidade de Santana, município localizado a 17 km de Macapá. A entrega da primeira fase da obra de modernização do Estádio Augusto Antunes acontece nesta quinta-feira (22). Inaugurado na década de 1960, o estádio passa por melhorias com investimento de R$ 2,5 milhões, provenientes de emendas do senador Randolfe Rodrigues (PT), com contrapartida do Governo do Estado.

Há anos, desportistas santanenses reivindicam a reforma do Augusto Antunes para que o município volte a sediar partidas do futebol profissional. Clubes tradicionais como o Independente Esporte Clube e o Santana Esporte Clube estão impedidos de mandar jogos em casa por falta de um estádio que atenda às exigências da Federação Amapaense de Futebol (FAF) e ao Estatuto do Torcedor.

Conhecido como “Gigante Beira-Rio”, o estádio recebeu melhorias nos vestiários, banheiros, cabines de imprensa, iluminação em LED, alambrados de segurança, guarda-corpo, rampas e escadas, garantindo acessibilidade universal. A revitalização é coordenada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf).

“O município e a população precisavam de um espaço adequado para receber os clássicos do Independente e Santana. Aqui há muita história, e esperamos reviver esses momentos com um estádio mais moderno e pronto para receber partidas. Está tudo ficando muito bonito — e essa é apenas a primeira fase da obra”, destacou Randolfe.

Na reabertura, o ex-jogador Cafu, capitão da Seleção Brasileira na conquista do pentacampeonato mundial, participará de um jogo comemorativo com convidados. O ex-atacante Robgol, ídolo do Paysandu, também estará presente. Na segunda etapa da obra, estão previstas a cobertura da arquibancada oposta, reforma da piscina do complexo esportivo e reparos nas quadras.

“A gente fica feliz, pois o Independente teve papel decisivo ao articular junto ao senador Randolfe o pedido pela reforma. Era um sonho do clube poder voltar a ter sua casa apta a receber partidas oficiais. O torcedor do Carcará estará em casa”, afirmou Rodrigo Tork, presidente do Independente.

História

O Estádio Augusto Antunes foi inaugurado em 20 de maio de 1962, com o jogo entre o Santana Esporte Clube (SEC) e o Juventus. Cerca de 400 pessoas, entre autoridades e torcedores, estiveram presentes. O pontapé inicial foi dado por Samuel Finenberg, então gerente da mineradora Icomi.

O primeiro gol foi marcado pelo meia-direita Pedro Bala, do Santana, aos 15 minutos do primeiro tempo. A partida terminou empatada em 2 a 2. Desde então, o estádio recebeu grandes clubes nacionais nas décadas de 1960 e 1970, como Tuna Luso, Remo, Paysandu (PA), Sampaio Corrêa (MA), Vitória (BA) e Olaria (RJ).

A programação de reinauguração está prevista para começar às 16h.