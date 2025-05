Após fake news sobre morte de gato, instrutor inocente recebe ameaças de morte

Gledson filmado com um pedaço de pau, como se tivesse matado o gatinho. Polícia Civil esclareceu o caso e indiciou o verdadeiro autor do crime

Por SELES NAFES

O risco do julgamento precipitado nas redes sociais e da divulgação de informações sem apuração adequada quase teve consequências trágicas para um instrutor de autoescola de Macapá. Ele foi envolvido injustamente em um caso de maus-tratos contra um animal, após um vídeo — fruto de uma brincadeira de mau gosto entre amigos — viralizar nas redes sociais. A Polícia Civil já esclareceu os fatos e identificou o verdadeiro responsável pelo crime.

O caso aconteceu no último sábado (14), na Praça Chico Noé, no bairro Pacoval. No vídeo amplamente compartilhado por grupos de WhatsApp e perfis de comunicadores no Instagram, um filhote de gato aparece morto e mutilado no chão, com muito sangue ao redor. O autor da gravação, um dos amigos, foca em seguida no instrutor de autoescola, identificado apenas como Gledson, que aparece segurando um pedaço de pau. Nas imagens, ele é falsamente apontado como o autor da agressão.

O conteúdo se espalhou rapidamente, e Gledson passou a receber ameaças de morte. Dois homens em uma motocicleta chegaram a ir até a praça onde ele costuma estar, em atitude ameaçadora. Temendo pela própria segurança, ele procurou a Polícia Civil.

Os dois amigos que aparecem com Gledson no vídeo também compareceram à 2ª Delegacia de Polícia, no Ciosp do Pacoval, onde o caso foi conduzido pelo delegado Renato Gerep. Em poucas horas de investigação, a equipe conseguiu identificar o verdadeiro autor do crime, que será responsabilizado.

“Ele já foi ouvido e vai responder por isso. Quem divulgou o vídeo de forma indevida também responderá por calúnia e difamação, por espalhar o vídeo sem ter conhecimento do verdadeiro ocorrido. O caso já foi solucionado e será remetido para o Judiciário”, explicou o delegado.

De acordo com a apuração da Polícia Civil, o gato teria sido atropelado de forma intencional por um ambulante que vendia salgados em uma bicicleta.

Os amigos de Gledson gravaram vídeos na delegacia pedindo desculpas públicas a ele e à sociedade, reconhecendo que a brincadeira resultou em graves consequências e gerou desinformação. Os vídeos na íntegra estão no nosso Instagram.