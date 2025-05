Após morte de comparsas, 3º envolvido em assalto a clientes de motel é preso

Crime ocorreu no começo do mês de abril, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O terceiro suspeito de envolvimento ao assalto a um motel no Bairro Renascer I, na zona norte de Macapá, foi indicado e preso pela Polícia Civil do Amapá nesta segunda-feira (5). O acusado, que tem 20 anos, não teve o nome divulgado pelas autoridades.

A investigação é da Delegacia Especializada em Crimes contra o Patrimônio (DECCP). Segundo o delegado Leandro Leite, naquela noite, um casal que estavam em um dos quartos do motel, também foi assaltado. Os três criminosos armados também subtraíram dinheiro e objetos de funcionários e do estabelecimento. Tudo foi registrado pelas câmeras de circuito interno do motel.

Os outros dois suspeitos chegaram a ser identificados como autores do crime, ocorrido no dia 2 de abril, mas morreram em confrontos com a Polícia Militar ainda no mesmo mês. Um deles foi Alberto Prata Moraes, o Espeto, de 27, morto em troca de tiros com a Patamo na ponte do Babu, um conjunto de passarelas no Bairro São Lázaro.

A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do terceiro envolvido que foi preso nesta segunda-feira e encaminhado ao Iapen. Segundo o delegado, todos os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas.