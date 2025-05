Após noite de perseguição por rios e floresta, PMs prendem 5 acusados de matar rival

NO INTERIOR DO AMAPÁ

Os policiais conseguiram apreender a arma utilizada no crime e drogas

Por LEONARDO MELO

Cinco suspeitos de envolvimento na execução de um rival foram presos nesta quinta-feira (22) por uma guarnição da Polícia Militar do Amapá, no município de Serra do Navio, a cerca de 220 km de Macapá.

A vítima, Luan Santana Ferreira, de 26 anos, seria integrante de uma facção rival da Família Terror do Amapá (FTA). Segundo informações apuradas, ele mantinha um relacionamento amoroso com a ex-companheira de um dos membros do grupo criminoso, o que pode ter motivado o homicídio.

O crime ocorreu na tarde de quarta-feira (21), por volta das 17h, em uma área conhecida por abrigar bocas de fumo em Serra do Navio. Luan foi morto com um tiro na cabeça, disparado com um revólver calibre 38, que foi apreendido pelos policiais.

Os suspeitos detidos foram identificados como: Douglas de Oliveira da Silva, Josivan Martins de Oliveira, Dhienegue Keee Castros dos Santos, Cézar Sena dos Santos e Vanderson Tolosa Lopes.

Após uma intensa perseguição que durou toda a noite, envolvendo trilhas por matas e rios da região, os suspeitos foram localizados na BR-210, ainda em fuga. Eles estavam escondidos dentro de um veículo.

A arma do crime foi encontrada com Dhienegue e apresentada à delegacia junto com entorpecentes apreendidos.

Participaram da ação os policiais militares sargento Dias da Silva e os soldados Brandão, Salu, Ramos e Quaresma, que atuaram na perseguição e prisão dos envolvidos.