Após ser liberado para o Dia das Mães, detento é preso com armas e munições

Segundo a polícia, o plano de Micos era vingar a morte do irmão. Ele foi preso a cerca de 15 km da zona norte de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Em uma operação coordenada na tarde do Dia das Mães, domingo (11), o Grupo Tático Aéreo (GTA) prendeu Cleyton da Costa Gonçalves, o “Micos”, de 29 anos, apontado como uma liderança influente da facção criminosa Comando Vermelho, originária do Rio de Janeiro.

A prisão, que teve o suporte da Coordenadoria de Inteligência e Operações da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), ocorreu em Macapá, um dia após sua saída temporária do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) para o Dia das Mães.

De acordo com as investigações da Operação Protetor, “Micos” estava preparado para vingar a morte do irmão, assassinado por um faccionado rival. Mas, ele estava sendo monitorado.

Cleyton, que possui passagens por roubo e tráfico de drogas, foi interceptado na Rodovia do Curiaú, nas proximidades da Comunidade da Casa Grande, a cerca de 15 km da zona norte da capital. Ele se deslocava em um veículo Fiat Palio, de cor prata, com destino ao distrito de São Joaquim do Pacuí, zona rural de Macapá.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele uma arma de fogo calibre 38 com a numeração raspada. A busca veicular resultou na descoberta de uma caixa contendo 50 munições do mesmo calibre.

As diligências da operação se estenderam até um terreno na comunidade de Corre Água (também na zona rural de Macapá), onde a equipe policial apreendeu uma espingarda calibre 20.

Além das armas e munições, a operação apreendeu R$ 1.148,00 em espécie e um aparelho celular. Os demais ocupantes do veículo foram liberados.

“Micos” havia sido liberado pela Vara de Execuções Penais por 7 dias, em razão do feriado do Dia das Mães.