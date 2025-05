Após ‘sumiço’ de letreiro, prefeitura diz que estrutura foi danificada por visitantes

Até as 18h30 desta terça-feira (13), a base ainda estava sem a estrutura.

Por RODRIGO DIAS

Praticantes de esportes e frequentadores da orla de Macapá foram surpreendidos nesta terça-feira (13) com o ‘desaparecimento’ do letreiro “EU AMO O RIO AMAZONAS”, instalado há pouco mais de um mês na rampa náutica do bairro Araxá, zona sul da capital. A ausência da estrutura, inaugurada em 12 de abril, rapidamente virou tema nas redes sociais, com internautas questionando o ‘sumiço’.

Usuários chegaram a especular que a instalação do letreiro não teria sido remunerada pela prefeitura e que, por esta razão, a empresa responsável teria levado a estrutura de volta. Mas a Prefeitura Municipal de Macapá, através da secretária de Turismo da capital, Lidiane Vieira, afirmou que a informação não é verdadeira.

Em resposta às especulações, ela esclareceu que o letreiro foi retirado para manutenção após ser danificado por visitantes. De acordo com a secretária, pessoas subiram nas letras, causando rachaduras e quebras na estrutura. Uma avaliação técnica constatou que os reparos não poderiam ser feitos no local, levando à remoção do letreiro para restauração pela empresa responsável.

A previsão é que a peça seja reinstalada já nesta quarta-feira (14), totalmente recuperada, segundo a gestora. Ela reforçou um apelo à população para que preserve os pontos turísticos da cidade, lembrando que se tratam de patrimônios públicos e símbolos da identidade local.

Vale destacar que Macapá possui outros letreiros semelhantes em locais como o Parque do Meio do Mundo, Pier Santa Inês, Praça Floriano Peixoto e Mercado Central, todos sem registros de danos causados por visitantes. O caso do “EU AMO O RIO AMAZONAS” chama atenção justamente por ser o primeiro a sofrer avarias desde sua instalação há apenas 1 mês.

Veja o comunicado da secretária na íntegra:

“Olá pessoal tudo bem? Sou Lidiane Vieira, secretária municipal de Turismo, e venho informar que o letreiro EU AMO RIO AMAZONAS precisou ser retirado temporariamente para manutenção. Infelizmente, a estrutura foi danificada por visitantes que subiram sobre as letras, causando a quebra de parte do letreiro. A equipe técnica avaliou que os reparos não poderiam ser feitos no local, e por isso o letreiro foi encaminhado à empresa responsável. Reforçamos que ele retornará o mais breve possível, totalmente restaurado. Pedimos a colaboração de todos para que tenhamos mais cuidado e zelo com nossos pontos turísticos. Eles são patrimônios públicos, símbolos da nossa identidade e merecem ser preservados por todos. Agradecemos a compreensão e seguimos trabalhando para manter nossos espaços turísticos sempre acolhedores e bem cuidados. Amanhã o letreiro já vai esta instalado novamente”.