Atirador é visto correndo após disparos e homem é encontrado morto

Crime ocorreu na área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi assassinado com um tiro na noite deste domingo (11), na área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá. O ataque aconteceu na antiga Feira do Mete a Mão, nas proximidades do Restaurante Popular.

Vigilantes da região disseram ter ouvido cerca de dois disparos, por volta de 19h. Em seguida, avistaram o possível atirador, conhecido como Vitinho, saindo da cena do crime e indo em direção à Baixada do Ambrósio.

Weverte da Silva dos Santos foi encontrado já sem vida, dentro de um cômodo todo revirado, e os peritos constataram que ele foi atingido por um único disparo, no lado esquerdo do corpo, abaixo das axilas.

As polícias Civil e Militar fizeram diligências em busca do criminoso, mas até o fechamento da matéria ninguém havia sido preso. A motivação do homicídio ainda é desconhecida e o caso agora segue sob investigação da 1ª Delegacia do município.