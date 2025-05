Câmara quer que CTMac informe quanto arrecadou com multas de trânsito

Vereador Banha Lobato (União) teve requerimento aprovado por unanimidade, nesta terça-feira (27)

Por unanimidade, a Câmara de Macapá aprovou nesta terça-feira (27), requerimento do vereador Banha Lobato (União) que solicita da CTMac informações valores que a companhia, subordinada à prefeitura de Macapá, já arrecadou este ano com multas de trânsito. Segundo ele, essa informação não consta no Portal da Transparência. A ideia é saber como o dinheiro vem sendo aplicado. Já o vereador Gian do NAE (MDB), que votou a favor do pedido, acrescentou que o Detran, subordinado ao governo do Estado, estaria retendo valores das multas ao município.

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Marvin Viana Nafes

Edição: Antônio Batista Júnior