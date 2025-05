Casal de adolescentes é pego após participar de roubo de moto avaliada em R$ 20 mil

Uoubo ocorreu numa regiáo entre os bairros Sol Nascente e Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um casal de assaltantes de 15 e 17 anos foi apreendido na madrugada desta quarta-feira (28) por participação em um roubo ocorrido na Rodovia de Interligação Valdery de Alencar Lima, na divisa dos bairros Sol Nascente e Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

O alvo dos bandidos foi uma motocicleta avaliada em cerca de R$ 20 mil, pertencente a um funcionário de um supermercado. Ele relatou ter adquirido o veículo financiado em 48 vezes e que já havia quitado apenas a 5ª parcela.

O trabalhador trafegava pela Rodovia de Interligação Valdery de Alencar Lima e, no momento em que foi obrigado a desacelerar a motocicleta, três assaltantes surgiram da escuridão, entre eles, uma garota.

Mesmo com uma arma apontada em sua direção, a vítima disse à reportagem que ainda tentou escapar da ação criminosa, jogando a moto contra os indivíduos, mas acabou caindo e teve a moto e o celular roubados.

A vítima conversou com a equipe de reportagem, mas pediu para não ser identificada por medo de represálias. Ela contou como tudo aconteceu.

“Eu estava voltando para casa, aí tem uma curva onde a gente precisa reduzir a velocidade. É uma parte muito escura. Quando reduzi, os três saíram. Um deles estava com uma arma de fogo e veio gritando pra eu parar. No susto, joguei a moto em cima dele, mas acabei caindo na calçada. Eles vieram com agressividade, tiraram meu capacete e apontaram a arma pra mim o tempo todo”, relatou.

Sozinho e sem comunicação, em um perímetro escuro da via, a polícia foi chamada com a ajuda de moradores da região. As características dos ladrões foram informadas e não demorou para que dois deles fossem localizados por uma equipe do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE).

O casal já havia escondido a motocicleta e seguia a pé com o simulacro usado no delito e o celular da vítima, quando foi abordado. Já o trabalhador estava sendo assistido por uma equipe do 2º Batalhão, sob o comando do sargento Hemerson Maciel, que também realizava buscas pelos infratores e encontrou a moto, escondida às margens de um matagal da Rodovia do Curiaú.

O casal foi reconhecido como autor do roubo e apresentado na Delegacia Especializada em Atos Infracionais (Deiai). O 3º infrator não foi localizado.