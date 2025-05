Casal de amapaenses do Comando Vermelho movimentou R$ 7,3 milhões, diz PC

O casal e mais duas pessoas foram presas numa operação em 5 estados para cumprir 7 mandados de prisão

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá deflagrou, na manhã desta terça-feira (6), a Operação Red Fall, uma ação de grande escala contra um braço do Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do Brasil, originária do Rio de Janeiro. A ofensiva teve como foco a desarticulação de uma estrutura criminosa que atuava no Amapá, mas com ramificações em diversos estados.

Entre os principais alvos da operação está um casal natural de Laranjal do Jari, apontado como responsável por comandar o tráfico de drogas e outros crimes a partir do interior do Maranhão, na cidade de Vitorino Freire, para onde haviam se mudado após serem alvos de uma operação anterior em 2024. Segundo as investigações, os dois movimentaram cerca de R$ 7,3 milhões oriundos de atividades ilícitas apenas nos últimos dois anos.

A investigação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Amapá, com apoio do Ministério Público do Estado, por meio do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). A operação foi realizada simultaneamente nos estados do Amapá, Pará, Amazonas, Maranhão e Bahia, cumprindo 21 mandados de busca e apreensão, sete mandados de prisão preventiva e o sequestro de bens e valores que ultrapassam R$ 1,5 milhão.

A rede criminosa utilizava métodos sofisticados de lavagem de dinheiro, incluindo o uso de contas bancárias em nome de laranjas e empresas de fachada. Uma dessas empresas era uma locadora de veículos com sede em Belém (PA), usada para simular lucros lícitos oriundos do tráfico. O proprietário da locadora, natural de Macapá e já condenado por tráfico, recebia repasses semanais e, junto com sua companheira, registrava em nome próprio 22 veículos, incluindo carros de luxo — todos com ordem de sequestro.

Até o momento, quatro pessoas foram presas preventivamente e uma foi detida em flagrante por tráfico de drogas. A Denarc marcou uma entrevista coletiva sobre o assunto a manhã desta terça.