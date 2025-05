Ciclista sobrevive a desabamento de marquise

Vídeo registrou o momento em que a marquise da loja desabou em cima do ciclista que se abrigava da chuva, no Centro de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um vídeo impressionante tem circulado nas redes sociais mostrando o momento exato em que um homem escapa por pouco de um acidente grave no Centro de Macapá. As imagens, registradas ontem (29), capturam a sequência de eventos que poderia ter terminado em tragédia.

No vídeo, é possível ver dois homens conversando na parte inferior esquerda da tela. Enquanto isso, na parte superior, um ciclista busca abrigo da forte chuva que caía na capital amapaense.

Sem saber que iria ajudá-lo a se salvar, ele se aproxima da parede do estabelecimento para se proteger de respingos da forte chuva. De repente, o ciclista abaixa a cabeça no instante em que a cobertura da fachada desaba em direção a ele.

As imagens mostram que a estrutura chega a tocar o rapaz, mas, por uma fração de segundos, não o atinge em cheio, evitando um impacto mais severo.

A equipe de reportagem do portal SelesNafes.com esteve no local do ocorrido, uma loja situada na Avenida Antônio Coelho de Carvalho, no Centro Comercial de Macapá.

No entanto, os funcionários presentes evitaram comentar sobre o incidente. A estrutura que desabou já foi removida e uma das portas do estabelecimento permanece fechada. O homem envolvido no acidente não foi localizado pela reportagem.