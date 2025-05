Clécio convoca mais 550 aprovados para formação de soldado na PM e Bombeiro

Com este chamamento de hoje, foram convocados 1.634 candidatos aprovados nas 1ª e 2ª turmas do certame da PM.

Da REDAÇÃO

O governador do Amapá, Clécio Luís, anunciou, nesta noite de sexta-feira (30), a convocação de novas turmas para formação de soldados da Polícia e Bombeiro Militar do estado. Desta vez foram chamados 200 candidatos para o Corpo de Bombeiros e 350 aprovados no concurso da PM.

Clécio postou nas suas redes sociais um vídeo no qual ressalta que as próximas fases serão Documental e, em seguida, TAF (Teste de Aptidão Físicas).

Segundo o governoelcom este chamamento, foram convocados 1.634 candidatos aprovados nas 1ª e 2ª turmas do certame da PM. No CBM, o número subiu para 867 chamamentos.

A segurança pública do Amapá também foi reforçada com a chamada de 56 candidatos da Polícia Científica (PCA), também do concurso de 2022, com 40 empossados. Para o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), foram 673 convocados em 2024.

A Polícia Civil também teve reforço garantido com a continuidade do concurso, que já nomeou e empossou 114 candidatos para cargos de Agente, Delegado e Oficial de Polícia. Ainda no mesmo certame, foram convocados mais 360 candidatos, com 199 novos servidores empossados.