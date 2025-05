Clécio determina rigor na apuração e afasta PMs da operação que deixou 7 mortos

Governador, que participa de evento sobre petróleo nos Estados Unidos, garantiu assisência a famílias afetadas

Por RODRIGO DIAS

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), determinou o imediato afastamento dos policiais militares envolvidos na operação que resultou na morte de sete pessoas na madrugada de domingo (4), na zona norte de Macapá. A decisão foi anunciada logo após sua chegada a Houston, nos Estados Unidos, onde cumpre agenda a convite da presidente da Petrobras.

Em sua manifestação, publicada nas redes sociais, Clécio Luís expressou pesar e garantiu rigor na apuração dos fatos.

“Acabo de pousar em Houston (EUA), após 17 horas de viagem, onde vim tratar sobre o Amapá, a convite da presidente da Petrobras. Assim que tomei conhecimento da operação da Polícia Militar, que resultou na morte de sete pessoas, determinei a imediata e rigorosa apuração dos fatos, o afastamento dos envolvidos e assistência às famílias afetadas. Agiremos com firmeza e responsabilidade para que tudo seja devidamente esclarecido”, afirmou o governador.

Clécio também informou que determinou à Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) a realização de uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (5), com o objetivo de prestar esclarecimentos à população de forma transparente.

Sejusp anuncia coletiva e investigações rigorosas

A Sejusp emitiu nota confirmando a coletiva de imprensa, marcada para as 8h desta segunda-feira (5), na sede da secretaria, no bairro Santa Rita. O secretário de Segurança Pública, José Neto, será o responsável por detalhar o trabalho de apuração sobre a ação policial.

No comunicado, a Sejusp destacou que, por determinação do governador, a Polícia Civil já iniciou investigações “rigorosas e imparciais” para apurar possíveis excessos por parte dos agentes. A secretaria informou ainda que todos os policiais envolvidos foram afastados de suas atividades operacionais até a conclusão do inquérito policial.

Vídeo do secretário detalha versão inicial da PM e medidas adotadas

Em vídeo divulgado no domingo, o secretário José Neto reforçou que a Sejusp, o comando da PM e a Delegacia-Geral acompanham o caso desde as primeiras horas. Ele detalhou informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, que relata troca de tiros após uma tentativa de abordagem.

“Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que essas pessoas estavam no veículo e, durante a abordagem, realizaram disparos contra a guarnição, que reagiu a essa injusta agressão, efetuou disparos e deu causa ao óbito dessas pessoas. Consta ainda no boletim que armas de fogo, inclusive uma arma longa de grosso calibre, foram apreendidas junto com essas pessoas e apresentadas no Ciosp do Pacoval”, explicou o secretário.

José Neto também mencionou uma possível ligação das vítimas com o crime organizado:

“Há informações concretas de que, entre as pessoas que vieram a óbito, há integrantes de facção criminosa”, afirmou.

Apesar disso, o secretário enfatizou que todas as providências estão sendo tomadas para a apuração dos fatos, incluindo perícias pela Polícia Científica e a instauração de inquérito policial.

“Com toda imparcialidade e o rigor necessário, serão apuradas todas as circunstâncias do fato. Eventual abuso por parte dos policiais ou qualquer ação lícita ou ilegítima será devidamente responsabilizada”, garantiu.

O caso: confronto na Via Expressa Aníbal Barcellos

A ocorrência que resultou na morte de sete pessoas aconteceu na madrugada de domingo (4), na Via Expressa Aníbal Barcellos, no bairro Pantanal, zona norte de Macapá. As informações iniciais são conflitantes: a versão oficial da Polícia Militar contrasta com os relatos de familiares das vítimas, divulgados nas redes sociais.

Segundo o boletim da Companhia de Motopatrulhamento Tático (Patamo), obtido pelo Portal SN, a equipe foi acionada após denúncia de tráfico de drogas envolvendo um homem identificado como “Billy” e outros suspeitos armados em um veículo Onix branco. A Patamo solicitou apoio da Companhia de Operações Especiais (COE) do Bope.

O relatório da PM narra que, ao tentar abordar o veículo com sinais sonoros e luminosos, o condutor fugiu e colidiu contra uma viatura, derrubando um policial motociclista. Em seguida, os ocupantes do carro teriam iniciado disparos contra as equipes, que revidaram em “legítima defesa”.

As sete vítimas fatais foram identificadas como Erick Marlon Pimentel Ferreira, Thiago Cardoso da Fonseca, Emanuel Brayan Pimentel Ferreira, Wesley Jhonata Monteiro Ribeiro, Cleiton Ramon da Silva Pereira, Wendel Cristian Conceição Wanderley e o adolescente Max Dias Toloza, de 14 anos. Erick Marlon foi apontado no boletim como liderança do tráfico na zona norte, com histórico criminal.

Parentes divulgaram que o grupo estaria retornando de uma partida de futebol, e que Wendel Cristian era ex-jogador do Ypiranga.

A polícia informou ter apreendido no veículo sete armas de fogo (pistolas, espingarda e revólveres), munições, porções de crack, cocaína e maconha, além de R$ 650 em espécie. Uma pistola calibre .40 com brasão da Polícia Civil também foi encontrada. Todo o material foi apresentado no Ciosp do Pacoval.