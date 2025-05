Clécio manda afastar servidores do Detran investigados em operação do MP

NO AMAPÁ

MP divulgou que investiga contrato de manutenção de automóveis do Detran. Foto: MP/Divulgação

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), determinou o afastamento imediato de todos os servidores do Detran que estejam sendo investigados na Operação Perda Total, deflagrada na manhã desta segunda-feira (19) pelo Ministério Público do Amapá. Os nomes ainda não foram divulgados.

Segundo o MP, a ação teve como objetivo o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão em diversos endereços residenciais nos municípios de Macapá e Santana, além da sede do Detran e de uma empresa privada.

Também foi determinado o bloqueio de R$ 1 milhão em contas bancárias dos alvos da operação, cujos nomes ainda não foram divulgados. O MP informou que concederá entrevista coletiva ainda nesta manhã para detalhar a investigação.

“A averiguação apura possíveis fraudes em um contrato mantido entre o órgão público e empresa privada investigados, cuja finalidade era a manutenção da frota oficial da autarquia”, explicou o Gaeco, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público.

A investigação apura possíveis crimes de falsificação de documento público, fraude em processo administrativo, corrupção ativa, corrupção passiva e organização criminosa.

Os mandados foram cumpridos por equipes do Gaeco, do Núcleo de Investigações do MP (Nimp), da Polícia Civil e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).