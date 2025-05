Clécio prorroga concurso do Detran

Os candidatos convocados seguirão para as etapas de análise documental, avaliação médica e, posteriormente, o curso de formação.

notícia atualizada às 11h09

Por RODRIGO DIAS

Na manhã desta sexta-feira (9), o governador do Amapá, Clécio Luís, comunicou importantes novidades para os concurseiros do estado.

Recém-chegado de debates sobre o petróleo nos Estados Unidos, o chefe do executivo estadual utilizou suas redes sociais para divulgar a convocação de mais candidatos aprovados no concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran) que estavam no cadastro reserva após a desistência de alguns aprovados. Os números exatos serão confirmados ainda hoje.

“Retornamos ao Amapá e já temos novidades”, anunciou o governador em sua publicação, direcionando a mensagem aos concurseiros.

Segundo a publicação, os candidatos convocados seguirão para as etapas de análise documental, avaliação médica e, posteriormente, o curso de formação, etapas cruciais para a efetivação no quadro de servidores do Detran.

Além da nova chamada, Clécio Luís também informou trouxe uma novidade para aqueles que ainda almejam uma vaga no órgão: a prorrogação da validade do concurso por mais dois anos.

“Prorrogamos o concurso por mais dois anos. Ou seja, vem mais oportunidade por aí!”, celebrou o governador, sinalizando que o governo estadual pretende realizar novas convocações dentro desse novo prazo.