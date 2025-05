Clécio sanciona reestruturação do Grupo Infraestrutura: ‘fomos enxergados’, diz engenheira

Plano será implementado de forma escalonada até 2027 e atende demanda histórica da categoria

Da REDAÇÃO

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), sancionou nesta sexta-feira (9) a lei que reestrutura a carreira dos servidores do Grupo Infraestrutura, a 15ª categoria a passar pelo processo na atual gestão. A medida faz parte do maior processo de reestruturação de carreiras do serviço público da história do estado.

A proposta foi construída por meio de diálogo com sindicatos representativos e abrange profissionais como engenheiros civis, eletricistas, mecânicos, arquitetos, entre outros cargos técnicos essenciais para a infraestrutura estadual. O projeto passou pela Assembleia Legislativa, que acelerou a tramitação e aprovou o texto de forma simbólica.

“É o reconhecimento de um segmento fundamental para o Amapá. Temos um grande planejamento de obras e vamos precisar muito dele. É ele que vai preparar o estado para o que vem aí — investimentos em bioeconomia, biotecnologia, o novo parque de inovações, o distrito industrial e, principalmente, o petróleo, que tem uma escala diferenciada”, destacou o governador Clécio Luís.

Implementação em três etapas

O novo plano de carreira será implementado gradualmente ao longo de três anos. Em 2025, os servidores do Grupo Infraestrutura receberão um aumento na gratificação. Em 2026, será realizada a reestruturação da tabela salarial. Já em abril de 2027, uma parte dessa gratificação será incorporada ao vencimento básico dos profissionais.

Avanço para outras categorias

Clécio Luís também destacou que, até o momento, 15 categorias já tiveram suas carreiras reestruturadas, e a meta é alcançar aproximadamente 21 ao final do processo. A reformulação inclui não apenas reajustes salariais, mas também melhorias em aspectos não remuneratórios, com impactos diretos para servidores em diferentes fases da carreira — desde os que estão ingressando até os que se aproximam da aposentadoria.

Além do Grupo Infraestrutura, já foram contempladas outras categorias, como servidores da Polícia Militar, Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), Polícia Científica, Grupo Gestão Governamental, e Fundação Socioeducativa do Amapá. O governo segue em tratativas com outros segmentos do funcionalismo.

Reconhecimento da categoria

Analista em infraestrutura da Secretaria de Infraestrutura (Seinf) há 15 anos e formada em Arquitetura, Aline Thiele celebrou a medida como um marco de valorização para os profissionais da área. Segundo ela, o sentimento é de reconhecimento e gratidão pelo papel da infraestrutura no desenvolvimento do estado.

“Técnicos, analistas e gestores, pela primeira vez em muito tempo, fomos enxergados e valorizados de uma forma sem precedentes na carreira. A infraestrutura é uma área muito importante, com várias vertentes para a construção e o desenvolvimento do Estado do Amapá. As nossas obras são os nossos legados e, de mãos dadas com o governo, estamos construindo um estado cada vez melhor”, avaliou Aline.