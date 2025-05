Clécio se solidariza com famílias e diz que não haverá recuo na guerra contra facções

Os corpos das vítimas foram velados nesta segunda (5), em Macapá.

O governador do Amapá, Clécio Luís, se manifestou pela primeira vez, nesta segunda-feira (5), sobre a morte de sete jovens durante uma operação policial no Bairro Pantanal, em Macapá, ocorrida na madrugada do último domingo (4). Por meio de vídeo publicado em suas redes sociais, ele expressou solidariedade às famílias das vítimas e afirmou que não haverá recuo no enfrentamento às facções criminosas que atuam no estado.

“Quero me solidarizar com todas as famílias enlutadas, com os amigos, pela dor, pela tristeza que estão passando nesse momento, mas também quero dizer que estamos agindo”, disse o governador, que cumpre agenda internacional fora do Brasil em um evento de petróleo e gás a convite da presidente da Petrobras. Veja o posicionamento do governador:

A ação policial que resultou nas mortes foi motivada, segundo a Polícia Militar, por uma denúncia de tráfico de drogas. No entanto, o caso ganhou forte repercussão nacional e provocou comoção social após familiares dos jovens contestarem a versão oficial e afirmarem que a maioria deles não tinha envolvimento com o crime organizado.

