Com Alzheimer, Bolero Neto trava guerra para manter a memória

Jornalista policial teve a vida dedicada ao esporte, à polícia e, agora, à luta contra à doença

Por RODRIGO DIAS

Aos 82 anos, João Francisco Cardoso Neto, carinhosamente conhecido como João Bolero Neto, personifica uma história rica e profundamente entrelaçada com o desenvolvimento do Amapá.

Nascido no Pará e radicado há 70 anos em terras amapaenses, para onde veio estudar, Bolero construiu uma trajetória plural no Amapá: pai de cinco filhos, ex-soldado do Exército, guarda territorial, servidor da Polícia Civil e figura emblemática no esporte e na comunicação do estado.

Morador de Mazagão por um período, Bolero Neto sempre nutriu paixão pelo futebol. Sua dedicação o levou a integrar diversos times amapaenses. Esse amor pelo esporte extrapolou os gramados e o conduziu à comunicação, onde iniciou comentando partidas e se tornou uma voz muito conhecida no estado.

Com esmero, Bolero guardou em seu álbum pessoal inúmeros registros de sua trajetória — um verdadeiro tesouro, que inclui no acervo uma rara foto ao lado do ex-governador Aníbal Barcellos, figura icônica da política amapaense. Flamenguista roxo, contagiava amigos e colegas com sua paixão rubro-negra.

No entanto, João Bolero Neto também deixou uma marca como um dos pioneiros dos blogs de notícias policiais no Amapá. Quando estava na ativa, era conhecido por ser meticuloso na coleta e análise de dados estatísticos sobre ocorrências diárias. E eram diárias de verdade: para ele não existia domingos e nem feriados de folga, trabalhava todos os dias do ano. Isto o tornou uma referência indispensável para jornalistas e pesquisadores da área policial.

Generoso, fazia questão de compartilhar suas estatísticas. Frequentemente, recebia estudantes, auxiliando-os em trabalhos acadêmicos e servindo de fonte primária para a elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs).

Saúde

A vida do jornalista tomou um rumo delicado após uma cirurgia de hérnia inguinal, em setembro de 2023. Desde então, lapsos de memória tornaram-se frequentes. O diagnóstico entristeceu familiares, amigos e admiradores: Alzheimer.

Segundo sua esposa, Elenice Alencar, com quem compartilha 32 anos de união, o homem forte e comunicativo que todos conheciam deu lugar, gradualmente, a uma fragilidade infantil.

“Ele virou uma criança no corpo de um adulto”, relata Elenice, com emoção.

Jornalismo

Esta reportagem tem como objetivo principal informar os vários fãs e amigos sobre a atual condição de saúde do jornalista Bolero Neto. Mantendo sua fé inabalável, ele continua frequentando a igreja todos os dias.

Na comunicação, Bolero trilhou uma trajetória marcante e colaborativa, tendo atuado em diversos veículos ao lado de nomes do rádio como Edinho Duarte, Luiz Melo, José Alcolumbre e Pastor Valdenor Guedes — período em que consolidou sua popularidade e reconhecimento.

Atualmente, João Bolero Neto precisa de seis medicamentos diários para auxiliar em seu bem-estar. Com o avanço da doença, a família agora enfrenta o processo de interdição, já que ele não possui mais capacidade legal de responder por seus atos.

Sua esposa, Elenice, assumirá o papel de tutora, zelando por seu amado companheiro nesta nova etapa da vida.