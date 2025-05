Com cuba e carrinho emprestados, sorveteiro troca o descanso de domingo para aumentar a renda

Vendedor que mora no município de Santana, a 17 km de Macapá, sonha ter a carteira de trabalho assinada.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

De segunda a sábado, Edmilson Delson Moraes, de 30 anos, cumpre jornada em uma fábrica de sorvetes. Mas é no domingo, dia em que muitos aproveitam para descansar, que ele ganha as ruas de Santana, a 17 km de Macapá, com um carrinho de ferro e uma cuba térmica emprestada.

Com posts nas redes sociais e muita disposição, sai vendendo sorvetes de porta em porta para complementar a renda.

Conhecido como Junior, ele conta que faz isso para reforçar o orçamento, já que o salário fixo que recebe ainda não é o ideal.

“Eu trabalho de segunda a sábado e no domingo aproveito pra fazer um extra. Vendo sorvete e consigo tirar entre R$ 150 e R$ 200 nesse dia. Ajuda bastante em casa”, diz. Junior mora com o pai e contribui nas despesas da família.

O bom humor e o espírito empreendedor são marcas registradas. Enquanto percorre as ruas, ele faz selfies e publica nos grupos de WhatsApp como forma de divulgação.

“As pessoas veem e pedem pra eu passar na rua delas. Aí eu vou!”, conta, rindo.

Solteiro e cheio de vontade de crescer, Junior lembra que já ficou desempregado e que, desde então, não tem medo de enfrentar sol ou chuva para seguir em frente. Embora hoje tenha um trabalho fixo, ainda atua como prestador de serviços e sonha com a carteira assinada.

“Quero ter a certeza de que vou receber certinho todo mês. Enquanto isso, vou me virando como posso e ajudando meu pai”, afirma.

Com carisma e esforço, Junior mostra que, às vezes, o domingo pode ser o melhor dia da semana – não para descansar, mas para seguir lutando por dias melhores.