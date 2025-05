Com Marcelo Canellas, fórum discute jornalismo ético e direitos humanos

Evento será no próximo dia 20, em Macapá

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O premiado jornalista Marcelo Canellas é um dos destaques do II Fórum de Direitos Humanos para a Imprensa Amapaense, que acontece no próximo dia 20 de maio, às 18h, na Defensoria Pública do Estado do Amapá (Rua Eliezer Levy, 1157, Centro de Macapá). O evento tem como objetivo promover uma imprensa mais ética, sensível e comprometida com os direitos fundamentais.

Durante o Fórum, será feito um convite aos comunicadores do Amapá — sejam de veículos tradicionais ou canais em redes sociais — para participarem da escrita coletiva do “Manual para Cobertura Jornalística Ética sobre Drogas e Ação Policial”. A iniciativa é fruto do trabalho do Grupo de Trabalho “Mídia, Política de Drogas e Direitos Humanos”, formado por instituições como a Unifap, o Programa GENTE (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública), a Fiocruz Brasília, a Defensoria Pública do Amapá, o CAPS-AD de Macapá, entre outras entidades parceiras.

O ponto alto da programação será a palestra de Marcelo Canellas, reconhecido por sua trajetória no jornalismo com reportagens voltadas à desigualdade social, violência e violações de direitos humanos. Canellas falará sobre o tema “O jornalismo como voz da dignidade e liberdade”, reforçando o papel essencial da imprensa na defesa dos direitos fundamentais e da democracia.

O evento é gratuito e aberto ao público interessado. Para mais informações, os interessados podem acompanhar os canais oficiais da Defensoria Pública do Estado e das instituições organizadoras.