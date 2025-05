Com preço do açaí em alta, batedeiras viram alvos de assaltantes

Assalto foi registrado no Bairro Fazendinha, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Com os preços do açaí em alta, variando entre 20 e 30 reais, pontos de vendas deste alimento tão consumido no Amapá passaram a ser alvos de ladrões na cidade de Macapá.

Foi o que aconteceu na noite desta segunda-feira (19), por volta de 19h20, quando dois bandidos invadiram uma batedeira, localizada no Bairro Fazendinha, na zona sul, e foram logo rendendo o vendedor.

A vítima teve uma arma de fogo apontada para sua cabeça e, sob ameaças de morte e coronhadas, foi obrigada a colaborar com os criminosos, que em poucos instantes se apossaram de toda a renda do caixa e depois fugiram.

Uma câmera de segurança registrou a ação criminosa. Nas imagens, que já estão em posse da polícia, é possível ver quando o bandido armado com um revólver toma o celular da vítima e o guarda no bolso esquerdo da bermuda.

A vítima estava distraída mexendo no aparelho e não percebeu a chegada dos criminosos. Até o horário desta publicação ninguém havia sido preso, porém a polícia diz já ter identificado os suspeitos. Um deles seria adolescente. Ambos já têm antecedentes criminais por tráfico de drogas.