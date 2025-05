Com temas atuais, Congresso da AD consolida protagonismo das mulheres evangélicas

Evento também comemorou aniversário do Círculo de Oração Lírio Suave

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Com duas noites de celebrações, louvor, ensinamentos e forte presença feminina, o I Congresso Estadual da Missão com Mulheres da Assembleia de Deus no Amapá reuniu cerca de 12 mil fiéis e marcou história no calendário religioso e social do estado. O evento, realizado em Macapá, também celebrou os 59 anos do Círculo de Oração Lírio Suave, fortalecendo a fé e a atuação das mulheres no cenário cristão e na sociedade amapaense.

Com uma programação diversificada, pautas sociais e uma forte presença cultural, o congresso superou expectativas e reafirmou o protagonismo das mulheres evangélicas no Amapá.

Mais do que uma grande mobilização religiosa, o congresso trouxe temas atuais e relevantes à pauta, como o combate à violência doméstica e o papel da mulher no empreendedorismo. A programação reforçou que espiritualidade e conscientização caminham juntas na formação de mulheres preparadas para os desafios da vida cotidiana.

A atração musical ficou por conta da cantora Shirley Carvalhaes, que conduziu momentos emocionantes de louvor nas duas noites do evento. A ministração da Palavra na abertura ficou sob responsabilidade da Pastora Helena Raquel, conhecida por sua eloquência e mensagens impactantes.

O congresso também deixou reflexos positivos na economia local. Todos os uniformes utilizados pelas participantes foram adquiridos no comércio do Amapá e confeccionados por costureiras de vários municípios, promovendo geração de emprego e renda para empreendedores locais. A adesão do comércio à iniciativa reforça o papel da igreja como agente de desenvolvimento social.

A programação contou ainda com apresentações culturais que encantaram o público: o grupo de percussão Brilho Celeste, a participação especial das crianças da Comunidade Pará e uma apresentação de coreografia com mulheres de diversos bairros da capital foram alguns dos destaques.

Para o presidente da igreja, Pastor Iaci Pelaes, o evento foi uma celebração da força feminina dentro e fora da igreja.

“Fortalecemos ainda mais a importância das mulheres nestes 108 anos de história da Assembleia de Deus no Amapá. Elas são verdadeiras colunas da Igreja, corajosas e ousadas. Reconhecemos e agradecemos ao Senhor pela vida dessas mulheres valorosas no Reino de Deus”, declarou.