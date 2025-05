Combate à doença que ameaça humanos e animais mobiliza audiência na Alap

O foco da audiência pública foi o enfrentamento da leishmaniose, doença que afeta animais e representa risco à saúde pública.

O enfrentamento à leishmaniose, doença que representa sérios riscos à saúde de animais e humanos, mobilizou uma audiência pública nesta quinta-feira (29) na Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), em Macapá. O debate foi promovido pelo mandato da deputada estadual Liliane Abreu (PP) e reuniu autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil.

Com o tema “Saúde Animal, Leishmaniose e seus Impactos”, o evento contou com a presença de prefeitos, secretários municipais de saúde, o promotor de Justiça Weber Penafort (Ministério Público do Amapá), representantes de organizações não governamentais (ONGs) e membros da comunidade.

Durante a audiência, foram discutidos os desafios no combate à leishmaniose e a necessidade de estratégias integradas para prevenção, diagnóstico e tratamento. A doença, transmitida por um inseto vetor, afeta principalmente cães, mas pode atingir humanos e causar complicações graves à saúde pública.

A deputada Liliane Abreu destacou a importância de unir esforços entre o poder público, entidades civis organizadas e a população.

“Saímos dessa audiência com importantes encaminhamentos e a certeza de que o trabalho conjunto é fundamental para combater a leishmaniose e promover o bem-estar animal em todo o nosso estado”, afirmou a parlamentar.

Entre os encaminhamentos discutidos estão o fortalecimento de campanhas de conscientização, ampliação da vigilância epidemiológica e a realização de ações integradas entre os municípios, órgãos de controle e organizações da sociedade civil.