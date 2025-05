Condenado por estuprar e matar jovem é preso quando se divertia em festa no interior

Márcio Roberto Facundes da Silva Rosa, de 38 anos, estava foragido e agora vai ter que começar a cumprir uma sentença condenatória de 27 anos de reclusão.

Por OLHO DE BOTO

O autor de um dos crimes mais brutais já ocorridos no município de Santana foi preso pela Polícia Militar neste domingo (25), enquanto se divertia em uma festa ocorrida na Vila do Carnot, a 450 km de Macapá.

Márcio Roberto Facundes da Silva Rosa, de 38 anos, estava foragido e agora vai ter que começar a cumprir uma sentença condenatória de 27 anos de reclusão pela morte de Tainá Barros, de 20 anos, assassinada em abril de 2017.

Coxó, como o criminoso é conhecido, chegou a ser preso dias depois do crime pelos investigadores da 1ª DPS, mas a Justiça negou a preventiva.

Na ocasião, a justiça amapaense considerou que não havia indícios de que Márcio Roberto atrapalharia o andamento do processo. Por conta disso, ele passou a responder ao processo em liberdade. Contudo, foi condenado posteriormente e, desde então, estava foragido.

Tainá havia saído na madrugada do dia 14 da casa do namorado, no Bairro Piçarreira, e seguia a pé em direção ao Centro da cidade, quando cruzou com um indivíduo que tinha deficiência em uma das pernas, semelhante à de Márcio Roberto.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o condenado passou a seguir a vítima e, no dia seguinte, ela foi encontrada estrangulada, nua, com sinais de espancamento e violência sexual, jogada no matagal de um terreno baldio, nas proximidades do 4º Batalhão da PM.