CSA intensifica instalação de hidrômetros no Amapá

Empresa diz que se responsabilizará por reparos em calçadas que precisarão de intervenção

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) tem reforçado as ações de comunicação e orientação sobre a importância da instalação de hidrômetros nas residências amapaenses. O processo, chamado de hidrometração, é uma medida obrigatória prevista em contrato de concessão e em legislações nacionais, e tem como objetivo tornar a cobrança de água mais justa, segura e consciente.

Responsável pelos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto nas áreas urbanas dos 16 municípios do estado, a CSA tem realizado a instalação gratuita dos aparelhos em imóveis que ainda não possuem o equipamento. O hidrômetro mede o volume exato de água consumido, o que evita desperdícios e garante que o valor pago nas contas reflita o uso real da água.

Segundo a empresa, em alguns casos é necessário intervir na calçada para acessar a rede de abastecimento. Nesses casos, a CSA se compromete a recompor o piso com materiais adequados, respeitando prazos regulatórios e tentando preservar as características originais do local.

O gerente de operações da CSA, Matheus Reato, explica que toda a ação está amparada pela legislação brasileira que estabelece diretrizes para o saneamento básico no Brasil, além do próprio contrato de concessão firmado com o poder público.

“Quando um imóvel possui rede de distribuição disponível, a concessionária tem respaldo legal para fazer a instalação do hidrômetro e o usuário é obrigado a permitir o acesso e a medição. Tudo é feito com base em critérios técnicos e com total respeito ao patrimônio do morador”, destaca Reato.

A CSA ressalta que todos os profissionais envolvidos nas instalações estão uniformizados, identificados e seguem rigorosos protocolos de segurança. A população é convidada a colaborar permitindo o acesso dos técnicos às residências.

Moradores com dúvidas sobre o procedimento podem entrar em contato com a concessionária pelo telefone 0800 086 0116, pelo site www.csa-equatorial.com.br ou presencialmente nas agências de atendimento e postos credenciados.