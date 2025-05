Deputado alvo da PF diz desconhecer suspeitas e teor da investigação em seu gabinete

Por SELES NAFES

Principal alvo da Operação Vinculum, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (13), o deputado estadual Rayfran Beirão (Solidariedade) afirmou, em nota à imprensa, que desconhece totalmente o teor da investigação e que ainda não teve acesso ao inquérito, que tramita sob segredo de justiça.

A operação, autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), teve como foco principal o gabinete de Beirão na Assembleia Legislativa do Estado (Alap), além de endereços ligados a ele nos bairros Novo Buritizal e Pantanal, em Macapá. A ação é um desdobramento da Operação Pretium, deflagrada em março de 2023, que investiga supostas nomeações irregulares e desvio de salários de servidores “fantasmas”.

Segundo a Polícia Federal, a estimativa é de que mais de R$ 50 mil por mês tenham sido desviados, com os servidores fantasmas sendo obrigados a repassar parte dos salários a parlamentares ou intermediários. Os investigados podem responder por organização criminosa, corrupção eleitoral, falsidade ideológica eleitoral e corrupção de menores. O TRE também determinou o bloqueio de até R$ 1,4 milhão em contas e ativos dos alvos.

Na nota divulgada nesta terça-feira, Rayfran Beirão enfatizou que os fatos investigados remontam ao ano de 2022 (ano em que foi eleito), período em que ele ainda não exercia mandato de deputado estadual.

O parlamentar também fez questão de ressaltar sua trajetória política e o compromisso com a ética:

“Ao longo de sua trajetória parlamentar, o deputado Rayfran Beirão sempre pautou sua atuação em nome da ética em defesa da população do Vale do Jari (sua terra natal) e do povo do Amapá, que o elegeu para o parlamento. Tem convicção que todos os fatos serão esclarecidos e sua inocência comprovada, estando à disposição das autoridades para todos os devidos esclarecimentos.”