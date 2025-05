Gênesis 29

Durante 14 anos, um jovem tentou entrar para a faculdade de medicina. Depois de muito estudo, ele conseguiu, demonstrando mais uma vez que as bênçãos de Deus não veem imediatamente. É preciso muita persistência. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Veja o que ocorreu com Labão, por exemplo, em Gênesis 29 e tenha uma ótima quinta-feira (15) com o nosso salvador Jesus!