Distribuidora de drogas é flagrada com 10 kg de crack pelo Bope

O flagrante ocorreu neste sábado (3), no Bairro Beirol, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Rotam apreendeu cerca de 10 kg de crack e prendeu uma mulher que distribuía a referida droga a mando de um presidiário do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). O flagrante ocorreu neste sábado (3), no Bairro Beirol, zona sul de Macapá.

O tenente Eliatan Rodrigues confirmou que Vitória Daniele, de 23 anos, não possui ficha criminal, e que ela estava aguardando um possível cliente quando foi surpreendida com meio quilo da substância ilícita em frente à quitinete onde mora, na Avenida Goitacazes.

Dentro do apartamento foram encontrados mais 8 tabletes da mesma droga, cada um pesando mais de 1kg.

No local, também foram achados um caderno que continha todas as anotações do tráfico, além de balança de precisão e dinheiro em espécie.

Aos militares do Bope, a suspeita assumiu a autoria do crime e ainda revelou que o faturamento do tráfico era depositado via pix na conta de um detento ou repassado diretamente à companheira do traficante. Como pagamento, Vitória Daniele já havia recebido a quantia de R$ 3,5 mil.