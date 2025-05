Em conferência da ONU, Malafaia discute resposta a pandemias e investimentos no AP

Deputado do Amapá ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha

O deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) está em Genebra, na Suíça, onde participa da 78ª Assembleia Mundial da Saúde, promovida pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O evento reúne autoridades de todo o mundo para discutir políticas internacionais de saúde pública.

Ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e da deputada federal Silvia Cristina (PL-RO), Dorinaldo representa o Parlamento brasileiro em um momento decisivo para os rumos da saúde global, especialmente no que diz respeito à Amazônia.

Entre os principais pontos da agenda estão a possível saída dos Estados Unidos da OMS, estratégias globais de preparação e resposta a novas pandemias, a crise humanitária na Palestina e os preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30), que será realizada no Brasil em 2025.

Durante sua participação, Dorinaldo destacou o papel do Sistema Único de Saúde (SUS) como modelo de política pública diante de desafios sanitários enfrentados no cenário internacional.

“Estamos aqui para reafirmar nosso compromisso com a saúde pública, defender o SUS e contribuir com as decisões que irão moldar as políticas de saúde e de sustentabilidade para os próximos anos”, ressaltou o parlamentar.