Em Congresso, Assembleia de Deus debate violência doméstica e empreendedorismo feminino

Com mais de 30 mil membros em todo o estado, a igreja também comemora neste fim de semana o aniversário do círculo de oração, com quase 4 mil mulheres inscritas

Por SELES NAFES

Prestes a completar 108 anos de fundação no Amapá (em junho), a Assembleia de Deus realiza, nesta sexta-feira (2), o Congresso Estadual de Mulheres. Com o tema “Mulheres de Milagres”, a maior igreja evangélica do Brasil (mais de 30 mil membros no Amapá) quer debater temas atuais, como o empreendedorismo e a violência contra a mulher no meio evangélico. No sábado (3), acontece o aniversário de 59 anos do Círculo Feminino de Oração, que possui mais de 4 mil mulheres só na capital e 5 mil em todo o estado. O Portal SelesNafes.Com conversou com o casal que conduz atualmente a AD, os pastores Iacy e Léia Pelaes. A programação também incluir a apresentação da cantora Shirley Carvalhaes. Imagens de Caio Lucas Nunes da Silva.