Embarcação com 5 toneladas de gurijuba e 200 kg de grude é apreendida na costa

Por JONWENE SILVA, de Santana

A embarcação Deus é Fiel, com bandeira do estado do Pará, foi apreendida na última quarta-feira (21) durante uma ação conjunta de patrulhamento da Marinha do Brasil, Ibama e Receita Federal. O pesqueiro foi flagrado pescando ilegalmente na costa do Amapá, com cinco toneladas de gurijuba e aproximadamente 200 quilos de “grude” – produto de alto valor comercial. A embarcação não possuía sistema de rastreamento via satélite, item obrigatório para esse tipo de atividade.

A interceptação ocorreu a cerca de 80 milhas náuticas (aproximadamente 148 km) da foz do Rio Amazonas, durante patrulhamento do Navio-Patrulha Guarujá. Com sete tripulantes a bordo, a embarcação não ofereceu resistência. Após constatação da irregularidade, o barco foi conduzido ao Porto da Capitania dos Portos, em Santana, distante cerca de 17 km de Macapá, onde atracou neste sábado (24).

De acordo com o comandante do navio, Matheus Gomes, a apreensão segue normas do Ministério do Meio Ambiente. “Estávamos em patrulhamento rotineiro quando identificamos a embarcação pescando sem o sistema de rastreamento, em desacordo com as normas que regem a captura da gurijuba. A legislação exige o uso do equipamento durante toda a operação de pesca”, explicou.

Com 15 metros de comprimento e 5 metros de largura, o Deus é Fiel realizava pesca em alto-mar e transportava ainda cerca de 201 quilos de grude – também conhecido como bexiga natatória –, usado na indústria de bebidas e cosméticos por seu alto teor de colágeno. Segundo o Ibama, o produto seria comercializado em portos dos municípios de Calçoene, Amapá, Oiapoque ou enviado para Belém (PA).

Além da ausência do rastreamento, a tripulação também apresentava outra irregularidade. Conforme o agente ambiental Adailton Alves, do Ibama, nenhum dos sete tripulantes possuía a carteira de pescador profissional, documento obrigatório para o exercício da atividade. “Mesmo com a licença de pesca da embarcação regularizada, a tripulação não estava autorizada a operar. Isso infringe a legislação ambiental e pesqueira vigente”, pontuou.

O Batalhão Ambiental do Amapá deu apoio à operação durante o desembarque da carga. Todo o pescado apreendido foi doado ao programa Mesa Brasil, do Sesc-Amapá, conforme acordo de cooperação firmado entre os órgãos. A embarcação ficará retida na Capitania dos Portos até que toda a documentação seja regularizada.