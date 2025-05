Enfermeiro condenado a 25 anos por morte de psicólogo é capturado

Wesley Lieverson do Carmo estava foragido há 6 meses.

Da REDAÇÃO

Foragido desde novembro de 2024, o enfermeiro e técnico em radiologia Wesley Lieverson do Carmo, de 36 anos, foi capturado nesta segunda-feira (19), em Fortaleza, no estado do Ceará. A prisão foi efetuada no Bairro Cristo Redentor, durante uma ação coordenada pela Polícia Civil do Amapá, por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa (DECCP) e do Núcleo de Capturas, com apoio da Secretaria da Segurança Pública do estado cearense.

Wesley foi condenado a 25 anos de reclusão pelo homicídio do psicólogo Lorhan Moreira Amanajás, de 27 anos, executado com três tiros no peito no dia 28 de dezembro de 2017, em frente a sua residência, no Bairro Pacoval, zona norte de Macapá.

Segundo o Ministério Público, o crime foi motivado por ciúmes. Wesley teria encomendado o assassinato por não aceitar o relacionamento do ex-companheiro com a vítima. Além de planejar a execução, ele também teria dado fuga ao autor dos disparos, segundo a denúncia ofertada à Justiça.

O réu participou do julgamento no Tribunal do Júri de forma remota, mas desligou a câmera logo após ouvir a sentença e fugiu.

No começo do mês, o Tribunal de Justiça do Amapá manteve por unanimidade a ordem de prisão contra Wesley, rejeitando o habeas corpus da defesa, que alegava ilegalidade na detenção e cerceamento de defesa.

Com a prisão desta segunda-feira, o delegado Leandro Leite, titular da DECCP, destacou a importância da ação interestadual.

“A prisão representa uma resposta firme da Polícia Civil do Estado do Amapá à sociedade amapaense, demonstrando que, independentemente do tempo transcorrido, a Justiça sempre prevalecerá”, afirmou.

Wesley deverá ser recambiado para Macapá, onde cumprirá a pena de 25 anos de reclusão por homicídio qualificado.