Equipe de socorro pensou que esposa de bombeiro estava morta

Por OLHO DE BOTO

O Portal SelesNafes.Com apurou que a equipe do Corpo de Bombeiros do Amapá que atendeu a esposa de um membro da corporação, na madrugada de ontem (29), pensou que ela havia morrido. Quando os militares chegaram ao imóvel, no bairro Alvorada, na zona oeste de Macapá, a encontraram desmaiada.

Por enquanto, as informações ainda não confirmadas é de que ela tenha se ferido durante uma briga com o marido, que ainda não teve o nome divulgado, e até ontem à noite ainda não havia se apresentado no comando geral, que determinou a abertura de um procedimento para acompanhar o caso.

“Aconteceu esse desentendimento lá. A vítima, após o ocorrido, recobrou a consciência e ligou para o pai, que foi ao local e chamou o Ciodes, que acionou a nossa ambulância. Nossa ambulância foi a primeira a chegar. Eles pensaram que ela estava em óbito, mas recobrou (de novo) a consciência”, explicou o major Raimundo Ferreira.

A vítima estava bastante ensanguentada e foi levada com o pai para o Hospital de Emergência de Macapá, onde foi atendida com um ferimento na cabeça e depois foi liberada. À tarde, ela recebeu a visita de uma médica da corporação que a avaliou e confirmou que não havia nada grave.

O caso repercutiu intensamente nas redes sociais, porque inicialmente a informação era de uma tentativa de feminicídio, mas após apuração do portal ficou claro que se tratava de uma possível ocorrência de violência doméstica. O Corpo de Bombeiros fez diligências ontem durante todo o dia em endereços ligados ao militar, mas ele não foi encontrado. O nome também não foi divulgado.

“A informação que tivemos é que ele se apresentará. Aguardamos o desfecho da investigação da Polícia Civil. Não foi facada, mas provavelmente uma queda e não foi necessariamente ele, mas a investigação vai dizer”, concluiu o oficial.