‘Esquenta’ junino reúne 30 quadrilhas e vai dar R$ 30 mil em premiações

Evento inicial nesta quinta-feira (29), a partir das 20h, na quadra da Escola Estadual Azevedo Costa, no Laguinho, em Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Começa nesta quinta-feira (29), às 20h, em Macapá, o maior “esquenta” junino da região Norte: o festival Terreirão do Povo, que reúne mais de 30 grupos de quadrilha junina e distribuirá R$ 30 mil em premiações. O evento será realizado durante três noites na quadra da Escola Estadual Azevedo Costa, no bairro Laguinho, e marca o início da temporada junina no Amapá.

Em sua 23ª edição, o tradicional festival passa a se chamar Terreirão do Povo — nome que substitui o antigo “Pré-Forrozão Simpatia da Juventude”. A mudança de identidade visual e de marca busca ampliar o alcance popular do evento, sem abrir mão das características originais: competitividade, valorização da cultura popular e a forte presença das comunidades.

As apresentações estão divididas em três categorias: Tradicionais, Inéditas e a chamada Campeã das Campeãs. Cada grupo terá 15 minutos para mostrar ao público e aos jurados uma amostra do projeto que pretende levar ao circuito junino de 2025.

As quadrilhas serão avaliadas por critérios técnicos como coreografia, figurino, animação, criatividade e respeito às tradições juninas. Também serão premiados destaques individuais, como melhor marcador, melhor miss junina, entre outros quesitos.

O Terreirão do Povo é considerado uma vitrine cultural e uma espécie de “termômetro” para o São João amapaense, que ganha cada vez mais força na agenda de eventos tradicionais do estado. A programação segue até o sábado (31), com apresentações que se estendem até a madrugada. A entrada é gratuita.

Ordem das apresentações

QUINTA-FEIRA 29 DE MAIO

1 – TRADICIONAIS – CAIPIRA AFOBADOS – 20:05

2 – TRADICIONAIS – DONDOCAS DOS MATUTOS – 20:25

3 – TRADICIONAIS – ROSA BRANCA AÇUCENA – 20:45

4 – TRADICIONAIS – BONECA DOS MATUTOS – 21:05

5 – TRADICIONAIS – GAROTA SAFADA – 21:25

6 – INÉDITAS – INSPIRAÇÃO JUNINA – 21:45

7 – INÉDITAS – IMPÉRIO JUNINO – MZG – 22:05

8 – INÉDITAS – ATRAÇÃO JUNINA – 22:25

9 – INÉDITAS – GUERREIROS DE FOGO – 22:45

10 – INÉDITAS – ESTRELA SANTANENSE – 23:05

SEXTA-FEIRA 29 DE MAIO

1 – TRADICIONAIS – MISTURA JUNINA – 20:05

2 – TRADICIONAIS – FÚRIA JUNINA – 20:25

3 – TRADICIONAIS – EXPLOSÃO DOS MATUTOS – 20:45

4 – TRADICIONAIS – PIRANHAS DOS MATUTOS – 21:05

5 – INÉDITAS – MOCIDADE CULTURAL – BAILIQUE – 21:25

6 – INÉDITAS – GAVIÕES DO NORTE – STN – 21:45

7 – INÉDITAS – ESTAÇÃO JUNINA – 22:05

8 – INÉDITAS – REINO DE SÃO JOÃO – 22:25

9 – INÉDITAS – TRADIÇÃO JUNINA STN – 22:45

10 – INÉDITAS – XODÓ JUNINO STN – 23:05

11 – INÉDITAS – ESTRELA DOURADA – 23:25

12 – INÉDITAS – BRILHO JUNINO – TART. – 23:45

SÁBADO – 31 DE MAIO

1 – TRADICIONAIS – CONSIDERADOS DOS MATUTOS – 20:25

2 – TRADICIONAIS – BAGUNÇADOS DOS MATUTOS – 20:45

3 – TRADICIONAIS – PIRIGUETES DOS MATUTOS – 21:05

4 – TRADICIONAIS – RABO DE PALHA – 21:25

5 – INÉDITAS – ENCANTO JUNINO JARI – 21:45

6 – INÉDITAS – RAÍZES CULTURAIS – 22:05

7 – INÉDITAS – EXPLOSÃO JUNINA – MCP – 22:25

8 – INÉDITAS – JUNINA LAMPIÃO – CALÇOENE – 22:45

9 – INÉDITAS – AUDÁCIA JUNINO – 23:05

10 – INÉDITAS – EXPLODE CORAÇÃO PG – 23:25

11 – CAMPEÃS – EXPLODE CORAÇÃO STN – 23:45

12 – CAMPEÃS – ESTRELA DO NORTE – 00:05

13 – CAMPEÃS – CONSTELAÇÃO JUNINA 01:25

14 – CAMPEÃS – PEQUENA DAMA – 01:45