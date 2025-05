Estado assume limpeza urbana de Oiapoque

A medida atende a uma solicitação feita pela Prefeitura de Oiapoque e pela Câmara Municipal de Vereadores

O Governo do Amapá assumiu oficialmente, neste domingo (25), o serviço especializado de manutenção, conservação e limpeza pública do município de Oiapoque. O anúncio foi feito pelo governador Clécio Luís durante a programação de comemoração pelos 80 anos da cidade, localizada na fronteira norte do Brasil.

A medida atende a um pedido da Prefeitura de Oiapoque e da Câmara Municipal, e marca o início de uma nova fase para o município, que passa a contar com apoio direto do Estado na execução de serviços essenciais de limpeza urbana.

Com investimento de R$ 7 milhões, o contrato terá duração de 12 meses e prevê a coleta regular de resíduos sólidos domiciliares, além da roçagem, capina, manutenção de vias urbanas e ações de educação ambiental nas escolas. O trabalho será coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento das Cidades (SDC), por meio do programa Cidade + Limpa, que já atua em outras localidades do estado.

“O Governo do Estado está aqui para ajudar a gestão municipal, a cidade e o povo de Oiapoque a ter uma cidade mais limpa. Cada vez que um caminhão de coleta passa, é o Estado presente, atuando junto com o município. Com uma cidade bem cuidada, a população vive melhor”, afirmou o governador Clécio Luís, após conversar com agentes de limpeza urbana da região.

A iniciativa também vai gerar 60 empregos diretos e contará com estrutura operacional composta por caminhões coletores, contêineres, pá carregadeira e caçambas. A expectativa é de que a ação beneficie diretamente os cerca de 16 mil moradores da área urbana e contribua para melhorar o saneamento, a saúde pública e a qualidade de vida em Oiapoque.