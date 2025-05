Estado entrega nova escola para comemorar 1 ano do Residencial Vila dos Oliveiras

Além da inauguração, o Governo do Amapá promoveu uma programação comemorativa com várias ações de saúde e assistência social.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um novo estabelecimento de ensino foi entregue à comunidade do Residencial Vila dos Oliveiras, na zona sul de Macapá, para comemorar 1 ano de aniversário do habitacional, que abriga 512 famílias. Além da inauguração, o Governo do Amapá promoveu uma programação comemorativa com várias ações de saúde e assistência social, ontem (17), que durou o dia inteiro.

A escola

A Escola Estadual José Antônio da Silva tem capacidade para atender até 120 crianças nos turnos da manhã e da tarde, a unidade oferece Educação Infantil (1º e 2º período) e Ensino Fundamental I (do 1º ao 3º ano). A estrutura conta com quatro salas de aula, pátio central coberto, sala de Atendimento Educacional Especializado, refeitório, cozinha, sala de professores e dependências administrativas.

A obra, que custou mais de R$ 1,4 milhão, foi executada pelo Consórcio PAC Aturiá e contratada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf). Os recursos vieram do Tesouro Estadual, da Caixa Econômica Federal, do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Além disso, o Governo do Amapá destinou R$ 174 mil para o mobiliário escolar.

A escola leva o nome de José Antônio da Silva, o Mestre Jovino, educador e ambientalista mineiro radicado no Amapá desde 1986, conhecido por fundar uma escola comunitária no bairro Araxá e por seu trabalho de incentivo à cultura local.

A entrega da escola marcou a 21ª unidade educacional inaugurada pelo Governo do Estado desde 2023, com foco especial na educação infantil e na alfabetização. O investimento reforça o compromisso da gestão com a infraestrutura educacional nos novos conjuntos habitacionais entregues à população.

Aniversário

A celebração de 1 ano do Residencial Vila dos Oliveiras também contou com ações sociais, como a distribuição de 600 kits de alimentos do programa Amapá Sem Fome, kits de higiene bucal e atividades culturais. Moradores relataram a transformação de vida após deixarem áreas de vulnerabilidade às margens do rio Amazonas, no Aturiá, para viver com dignidade no novo conjunto.

Habitação

Desde o início de 2023, o Governo do Amapá já entregou cerca de 1.800 unidades habitacionais em Macapá, incluindo o Conjunto Miracema e o Residencial Nelson dos Anjos, consolidando uma política habitacional voltada à redução do déficit de moradia e à inclusão social.