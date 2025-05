‘Eu que tinha ficha extensa’: mãe de 2 mortos em ação da PM pede justiça e revela remorso

Amanda Camila era mãe de Erick, apontado pela polícia como faccionado, e de Bryan, que era soldado do Exército. Ela confessou ter mais de 10 passagens pela polícia

Por SELES NAFES

“Eu que tinha ficha extensa. Tive mais de 10 passagens. Mataram meus dois filhos. Mataram o meu filho do Exército, mataram meu genro. Quem tinha ficha extensa era eu. Se eu soubesse que o meu passado ia prejudicar os meus filhos, eu não tinha feito nada de errado”. O desabafo foi de Amanda Camila Pimentel Ferreira, mãe de Erick Marlon e Emanuel Bryan Pimentel Ferreira. Os dois estavam entre os sete que foram baleados e mortos na noite do último sábado (3), durante uma intervenção da PM do Amapá no bairro Pantanal, na zona norte de Macapá.

Quatro dos sete ocupantes do carro alvejado pela PM foram velados esta tarde numa Igreja Assembleia de Deus, localizada no bairro do Açaí, também na zona norte de Macapá. A cerimônia foi marcada por muita comoção e reuniu dezenas de parentes, amigos e moradores da comunidade, que lotaram o templo em sinal de solidariedade.

Erick, segundo informações da polícia, tinha passagens por tráfico de drogas e era apontado como integrante de uma organização criminosa. Emanuel, por outro lado, era soldado do Exército Brasileiro, fato que causou ainda mais comoção entre os presentes e atraiu colegas de farda ao velório.

Amanda declarou acreditar que os dois foram punidos por erros que ela própria cometeu no passado. Amanda reconheceu que já respondeu a processos por envolvimento com o tráfico de drogas, mas ressaltou que seus filhos não deveriam ter ‘herdado’ sua culpa.

Os policiais continuam afastados das funções por determinação do governador Clécio Luís (SD), que está nos Estados Unidos numa agenda oficial sobre petróleo. Eles afirmaram na delegacia que revidaram a tiros.