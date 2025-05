Ex-diretor do Detran fala sobre contrato e diz estranhar operação do MP

Rorinaldo Gonçalves afirmou que o contrato investigado foi firmado há mais de 6 anos, havia sido encerrado com servidores exonerados

Por SELES NAFES

O ex-diretor do Detran, capitão da PM Rorinaldo Gonçalves, falou com o portal SelesNafes.Com sobre a operação do Ministério Público que investiga o contrato de manutenção da frota de veículos do departamento. Ele revelou que o contrato é de 2018, que já tinha sido encerrado, e houve a exoneração de todos os servidores envolvidos à época dos fatos.

“Muito estranha essa operação em cima de um caso passado, um contrato já encerrado onde todos os envolvidos a época foram exonerados e o contrato encerrado. Operação midiática, pois o fato não estava acontecendo, já havia ocorrido e investigado pelo Detran no âmbito administrativo e enviado cópias dos documentos para o MP para apurar”, comentou.

Ontem (19), 12 mandados foram cumpridos em residências, no Detran e numa empresa. Os nomes não foram divulgados. O governador Clécio Luís (SD) determinou o afastamento de todos os investigados e nomeou ainda ontem o advogado Emmanuel Dante para dirigir o departamento.

Rorinaldo confirmou ao portal que não dirige mais o Detran, mas que continua no governo. Mais cedo, ele tinha divulgado uma nota nas redes sociais, redigida por seus advogados, onde dá alguns detalhes sobre a investigação do contrato firmado há mais de seis anos, na gestão anterior.

“Tão logo constatada a existência de indícios de irregularidades, foi determinada, de maneira incontinente, a instauração de sindicância investigativa para a cabal apuração dos fatos, medida esta que culminou na pronta exoneração de todos os agentes públicos supostamente envolvidos”.

Rorinaldo afirma que está entre os investigados por uma questão natural, já que vinha chefiando o órgão.

“Esclarecemos que a nossa figuração no polo investigado se deve, estritamente, à natureza do cargo diretivo então ocupado e à indeclinável condição de ordenador de despesas, procedimento este que se configura como praxe processual em apurações desta magnitude e natureza”.

“Reafirmamos nosso intransigente repúdio a toda e qualquer prática que atente contra os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais regem a Administração Pública. Colocamo-nos, outrossim, à inteira e irrestrita disposição do Ministério Público para a elucidação de quaisquer pontos que se façam necessários ao deslinde da questão”.