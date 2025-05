Explosão, intoxicação e combate a 51m de altura com autoescada: como foi o 1º incêndio em altura

Autoescada e bombeiros passam no 'teste de fogo" no 1º incêndio em edifício de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A escada Magirus do Corpo de Bombeiros do Amapá foi colocada à prova de fogo, ontem (20), quando os militares impediram que uma das torres do condomínio Costa Norte, situado no Centro de Macapá, fosse tomada por um incêndio que se concentrou em um dos apartamentos do 17º pavimento.

O sinistro ocorreu a uma altura de 51 metros, após uma espécie de “explosão” na central de ar do apartamento 1702, onde um casal de idosos e uma adolescente inalaram muita fumaça e precisaram receber atendimento médico, segundo contou o morador do 1601, Raimundo Paiva.

As chamas logo se espalharam por um colchão. Enquanto os bombeiros se preparavam para iniciar os trabalhos, policiais do Batalhão de Força Tática ajudavam na evacuação do prédio e no combate às chamas com o uso de extintores. Quando tudo parecia estar sob controle, o sargento Johnnatas Pereira Sarmento e o cabo Nelson Arnaldo Parente foram surpreendidos pelo retorno das labaredas. Ambos passaram mal e precisaram ser socorridos ao Hospital de Emergências devido à inalação de fumaça.

Com o aparato do Corpo de Bombeiros e os 55 metros da escada Magirus em ação, o incêndio foi rapidamente controlado. No entanto, os militares ainda precisaram enfrentar intensa fumaça a partir do 6º pavimento para verificar se havia possíveis vítimas em cada um dos apartamentos. Ninguém foi encontrado.

A ação durou cerca de duas horas e foi coordenada pelo comandante-geral do CBM-AP, coronel Pesondré.

“Já utilizamos a escada em outros incêndios, mas no 17º pavimento foi a primeira vez. Nossa escada tem 55 metros e estávamos quase no topo, a 51 metros de altura. É um recurso que a gente nem imaginava usar tanto, mas hoje é imprescindível. Se não estivéssemos com esse equipamento aqui, o combate teria sido muito mais difícil”, destacou o coronel.