Faccionado acusado de matar ex-namorada morre em confronto com a PM

Conhecido como 'Tio Bena', ele era investigado por roubos, homicídios e envolvimento com o tráfico

Por OLHO DE BOTO

Um faccionado investigado por homicídios, roubos e envolvimento com o tráfico de drogas morreu em confronto com a Polícia Militar do Amapá, no início da madrugada deste domingo (25), no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Walmir Benedito Lima de Almeida, de 20 anos, mais conhecido como “Tio Bena”, foi localizado por equipes da Rotam/Bope no bairro Fonte Nova, após trabalho de inteligência que o identificou escondido na área conhecida como “Trilho”, zona de recorrentes conflitos entre forças de segurança e o crime organizado.

No sábado (24), ele participou de dois assaltos: um a uma papelaria em Macapá e outro no conjunto habitacional Macapaba, onde, com um comparsa, invadiu um apartamento e manteve uma mulher sob a mira de uma arma de fogo. A dupla fugiu levando diversos objetos.

As ações foram registradas por câmeras de segurança, e a investigação confirmou que Walmir era o homem que aparecia de bermuda branca nas imagens.

Além dos crimes recentes, “Tio Bena” era apontado pela polícia como autor do assassinato da ex-namorada, morta com um tiro na nuca aos 17 anos de idade, em 2024. O crime aconteceu na Travessa L9, periferia do bairro Fonte Nova, também em Santana. A motivação teria ligação com ciúmes e envolvimento com facções criminosas.

Segundo a PM, os policiais foram recebidos a tiros ao chegarem no local onde o criminoso se escondia. Houve revide, e após o fim do confronto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito no local.

A arma utilizada por Walmir foi apreendida e será periciada.