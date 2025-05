Faccionado que ajudava a escravizar garimpeiros na fronteira norte é capturado pela PF

O indivíduo era procurado desde setembro de 2024 e foi localizado no Bairro Nova Esperança, na cidade a 590 km de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Considerado perigoso e foragido desde setembro de 2024, um faccionado foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira (20), na região de fronteira do Amapá com a Guiana Francesa.

Ele é apontado como integrante de uma organização criminosa responsável por invadir áreas de garimpo no norte do estado e o território ultramarino francês, onde submetia trabalhadores a condições análogas à escravidão. O criminoso foi preso no Bairro Nova Esperança, em Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Segundo as investigações, o grupo utilizava armamento pesado para dominar os locais e impunha uma rotina de trabalho forçado sob ameaças de morte. Os garimpeiros eram impedidos de se comunicar com o exterior e mantidos sob constante vigilância. Em um dos casos apurados, um trabalhador foi executado durante o domínio da facção.

A captura do suspeito faz parte dos desdobramentos da Operação Boulanger, deflagrada para desarticular a atuação da organização criminosa nos dois países. A investigação identificou os principais líderes do esquema e resultou na expedição de mandados de prisão preventiva.

Com a prisão realizada em Oiapoque, já são seis os membros da facção detidos: três no Brasil e dois na Guiana Francesa, que aguardam extradição para responder pelos crimes em território brasileiro.