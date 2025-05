Faccionado que eliminava rivais morre em tiroteio com a PM em base do crime organizado

Confronto ocorreu no Bairro São José, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A carreira criminosa de Felipe Gabriel dos Santos Pinheiro, de 19 anos, chegou ao fim na noite desta sexta-feira (22), em um confronto com militares do 2º Batalhão da PM do Amapá, na zona norte de Macapá. Os policiais confirmaram que ele era integrante de facção criminosa e apontado como autor de diversos ataques armados contra membros de grupos rivais, além de já ter sido preso por furto, roubo e tráfico de drogas.

A intervenção ocorreu durante a chegada da polícia a uma casa utilizada como base do crime organizado, localizada no Bairro São José. No imóvel, havia apenas um televisor, que foi apreendido e levado para a delegacia por suspeita de procedência ilícita.

A ação também resultou na prisão de um motorista que tentou fugir ao perceber a presença da polícia em frente a casa denunciada. Ele foi perseguido e capturado, já no residencial Jardim Caranã, com várias porções de crack e uma quantia em dinheiro.

Os policiais chegaram ao local após informações repassadas pelo serviço de inteligência da PM, que indicavam a presença de um grupo armado de faccionados em uma residência, onde comercializavam drogas e se preparavam para atacar rivais.

“Visualizamos diversos infratores posicionados na laje da residência indicada. Ao notarem a presença da equipe, passaram a fugir e a disparar contra os policiais”, relatou o comandante da guarnição.

Após a prisão do motorista, os policiais iniciaram buscas pelos demais suspeitos, que fugiram escalando muros e invadindo quintais de residências vizinhas. Minutos depois, os militares foram novamente surpreendidos por disparos, desta vez vindos de um terreno baldio. Houve revide, e Felipe Gabriel foi atingido. O óbito foi confirmado no local pelo Samu. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições deflagradas.