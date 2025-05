Famílias são atendidas com novos documentos pessoais após enchente em Tartarugal

Atendimento da DPE faz parte de ação nacional "Registre-se"

Da REDAÇÃO

Famílias que perderam seus documentos durante as enchentes que atingiram o município de Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá, há cerca de duas semanas, começaram a receber atendimento gratuito para emissão de novas documentações. A ação faz parte da Semana Nacional do Registro Civil – “Registre-se”, iniciada nesta terça-feira (13), e tem o objetivo de garantir acesso à cidadania e dignidade às populações vulneráveis.

No município, o mutirão é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Tartarugalzinho, Governo do Estado do Amapá e Defensoria Pública (DPE), reunindo ainda órgãos estaduais, federais e instituições de justiça e assistência social. Os atendimentos estão sendo realizados das 8h às 14h, no templo da Assembleia de Deus, no centro da cidade.

Para muitos moradores, reaver os documentos significa poder voltar a acessar políticas públicas, assistência social, serviços bancários e, sobretudo, a exercer plenamente sua cidadania.

Com foco especial nas famílias afetadas pela cheia do Rio Tartarugal, a iniciativa permite a emissão gratuita de documentos como RG, CPF, Cartão do SUS, carteirinha do TEA, além de serviços do Detran, atendimentos de saúde, regularização de pendências e atualização de cadastros junto a instituições como a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), o Superfácil, entre outros parceiros.

O juiz Heraldo Costa agradeceu a parceria, e explicou que o foco é combater a subnotificação do registro civil, além de outros serviços. O prefeito Bruno Mineiro acrescentou que pediu a ampliação do atendimento em nome das famílias que perderam os documentos na enchente. O defensor geral do Amapá, José Neto, adiantou que a carreta da Defensoria vai permanecer no município até a próxima sexta-feira (16).

“A gente sabe quem foi atingido. Essa ação é pra essas pessoas. É trabalho com foco, sem enrolação. Documento na mão é direito garantido”, afirmou o prefeito Bruno Mineiro, destacando o caráter emergencial e direcionado da ação.