Festival de quadrilhas juninas movimenta fim de semana no Amapá

Com a participação de 23 grupos juninos de várias cidades do Amapá e até do Pará, o evento vai acender a chama das festas juninas no estado.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Chegou o tempo de brilho, cor e tradição. O Pré-Forrozão do Primo Sebastian marca o início da temporada 2025 da Federação das Entidades Juninas e Folclóricas do Amapá (Fejufap) neste fim de semana. Com a participação de 23 grupos juninos de várias cidades do Amapá e até do Pará, o evento promete reacender a chama das festas de quadrilha no estado.

As apresentações acontecem nesta sexta (23) e sábado (24), a partir das 20h, na sede do Trem Desportivo Clube, na região central de Macapá, que se transformará em um verdadeiro palco de celebração popular.

Os grupos, vindos de municípios como Macapá, Mazagão, Santana, Amapá, Laranjal do Jari, Itaubal do Piririm, Distrito do Bailique, Tartarugalzinho, Porto Grande e da cidade paraense de Afuá, terão até 15 minutos para mostrar um pouco do espetáculo que estão preparando para o grande certame de 2025.

As apresentações serão avaliadas em sete quesitos: temática, coreografia, animação e harmonia, marcador/animador, miss caipira, repertório musical e padronização. A quadrilha campeã, além do reconhecimento, receberá uma premiação especial.

Para o diretor da Fejufap, Joelson Alencar, o evento é um importante passo para fortalecer o segmento junino no estado.

“Estamos vivendo uma crescente desde o pós-pandemia. Com o Pré-Forrozão do Primo Sebastian, mostramos a valorização de uma cultura popular que sempre envolve juventude, pais, mães, idosos e pessoas com deficiência, promovendo a inclusão social dentro da sede do Trem Desportivo Clube”, destacou. Ele também reforçou o convite: “Todos vocês são nossos convidados especiais”.

Ordem das Apresentações

Sexta-feira, 23 de maio:

Estrela Santanense – Santana

Coração Mazaganense – Mazagão

Explosão Junina

Explosão do Curicaca – Itaubal

Os Caipiras Afobados

Sensação Amapaense – Amapá

Palaciana Junina – Vitória do Jari

Mocidade Cultural – Bailique

Guerreiros de Fogo

Estrela de Ouro

Brilho Junino – Tartarugalzinho

Sábado, 24 de maio:

Simpatia da Juventude

Sorriso Cristalino – Laranjal do Jari

Encanto do Amazonas

Explode Coração – Santana

Rabo de Palha

Encanto Junino – Laranjal do Jari

Sensação Junina – Tartarugalzinho

Raízes Culturais

Revelação

Explode Coração – Porto Grande

Estação Junina

Arafuá – Afuá/PA