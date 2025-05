Filha revela sonho com a mãe: ‘ela pediu para eu parar de chorar’

Denise ao lado da sepultura da mãe Osmarina, que faleceu aos 73 anos. O movimento foi fraco no principal cemitério de Macapá

Por SELES NAFES

Neste domingo (11), marcado pelo Dia das Mães e por um céu nublado, o maior cemitério do Amapá, o São José, na zona sul de Macapá, recebeu filhos e filhas que, mesmo sob a chuva fina do início da manhã, mantiveram a tradição de visitar os túmulos de suas mães. A fé e o amor impulsionaram homenagens silenciosas, cheias de saudade e significado.

As formas de relembrar e honrar a memória daquelas que já se foram são as mais diversas. Alguns levam flores, outros limpam e fazem pequenos reparos nas sepulturas. Há quem organize rodas de conversa com os irmãos, compartilhe lembranças e faça orações coletivas. Em certos momentos, o silêncio também é eloquente: sentar ao lado da sepultura e meditar sobre os anos de convivência torna-se um gesto profundo de conexão.

Mas também há formas mais pessoais e íntimas de tributo. Muitos visitantes utilizam o celular para tocar músicas que as mães mais gostavam ou reviver, por meio de vídeos e fotos, memórias marcantes da vida em família.

Uma homenagem marcada pela fé

Entre os poucos visitantes que estiveram no São José neste domingo estava Denise Lima. Ela foi prestar homenagem à mãe, Osmarina Ferreira Lima, que morreu há três anos, aos 73 anos, vítima de um AVC. Para Denise, o momento foi de alívio e espiritualidade — uma oportunidade para acalmar o coração ainda ferido pela saudade.

A dor da perda foi atravessada por uma experiência que Denise classifica como única: dois sonhos com a mãe. No primeiro, Osmarina apareceu com uma aparência perturbadora, lembrando um corpo em decomposição. No segundo, mais recente, a imagem era serena, e Osmarina parecia bem. Foi nesse sonho que Denise ouviu algo que a tocou profundamente.

— “Ela pediu para eu parar de chorar”, revelou emocionada.

A mensagem foi interpretada como uma resposta espiritual, uma espécie de reencontro antecipado que trouxe conforto e esperança.

— “Me confortou saber que ela está em paz”, completou.

Movimento discreto

De acordo com funcionários do cemitério, o movimento neste domingo foi modesto. A maior parte dos visitantes compareceu no sábado, véspera do Dia das Mães. Ainda assim, os que estiveram presentes carregavam consigo o peso da ausência, mas também a força da lembrança e da fé.

No Cemitério São José, cada flor deixada, cada lágrima contida e cada prece sussurrada ecoaram como homenagens silenciosas a mulheres que deixaram marcas eternas no coração de seus filhos.