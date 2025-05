França anuncia superpresídio para terroristas na Guiana, a 180 km de Oiapoque

Complexo será inaugurado em 2028 a 180 km de Saint-Georges (foto) e de Oiapoque

Por SELES NAFES

O governo francês revelou nesta segunda-feira (20) que planeja construir uma prisão de segurança máxima na Guiana Francesa, território francês localizado na América do Sul, na fronteira com o Brasil, com o objetivo de abrigar condenados por terrorismo, narcotráfico e outros crimes considerados de alta periculosidade. A nova unidade será voltada especialmente para detentos classificados como “radicalizados” e que apresentam risco extremo à segurança nacional.

A proposta está sendo tratada como uma resposta à crescente preocupação com a disseminação do extremismo dentro do sistema prisional francês, onde há relatos de que presos condenados por terrorismo islâmico estariam influenciando outros detentos. A penitenciária seria erguida em uma área isolada da floresta amazônica, aproveitando o afastamento geográfico como parte do regime de segurança, semelhante ao que já ocorre em presídios de segurança máxima ao redor do mundo.

O ministro da Justiça da França, Éric Dupond-Moretti, destacou que o projeto tem como objetivo “reforçar a segurança interna” e conter a proliferação de ideologias extremistas dentro das prisões comuns. Ainda segundo ele, o novo presídio deve seguir padrões rigorosos de vigilância, com celas individuais, monitoramento 24 horas e controle rígido de comunicações. O investimento será de R$ 250 milhões para acomodação de 500 presos.

A proposta já gera controvérsias. Críticos argumentam que a iniciativa revive práticas associadas ao passado colonial da França, lembrando que a Guiana Francesa já foi sede do infame presídio da Ilha do Diabo, onde presos políticos e comuns eram enviados para cumprir longas penas em condições desumanas. Organizações de direitos humanos expressaram preocupação com possíveis abusos e com a dificuldade de fiscalização internacional em uma unidade tão remota.

A ideia é ativar o presídio em 2028, em Saint-Laurent-du-Maroni, a 180 km de Saint-Georges, na fronteira com o Brasil pelo estado do Amapá. Do lado brasileiro está o município de Oiapoque, que fica a 590 km de Macapá.