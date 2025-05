Funerária se pronuncia após caixão cair de carro em Macapá

Acidente ocorreu no centro de Macapá e foi filmado por um motorista

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

A Funerária Plaste Vida emitiu um comunicado ao portal SelesNafes.Com, na noite desta quarta-feira (14), após a viralização de um vídeo nas redes sociais que mostra um caixão caído no asfalto. O incidente ocorreu no cruzamento da Avenida José Tupinambá com a Rua Hamilton Silva, no bairro Jesus de Nazaré, área central de Macapá.

Nas imagens, gravadas por um motorista que passava pelo local, é possível ver o caixão no meio da via enquanto dois funcionários da funerária descem de um carro para recolocá-lo no veículo. O autor do vídeo chega a comentar a possibilidade de haver um corpo dentro da urna.

Diante da repercussão, a Funerária Plaste Vida esclareceu que, felizmente, não havia nenhum corpo no caixão.

“Infelizmente, houve esse fato. Mas, graças a Deus, era apenas uma urna de remoção. Não havia óbito”, informou a empresa em nota.

Apesar do alívio por não se tratar de um corpo, o episódio gerou comentários e questionamentos nas redes sociais sobre a segurança no transporte de urnas funerárias. A empresa, no entanto, não detalhou o que teria provocado a queda da urna do veículo.