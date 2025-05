Governo entrega armas e viaturas e destaca redução de 19% em homicídios

Dados são referentes ao período de janeiro a 13 de maio, e revelam ainda queda de cerca de 10% nas ocorrências de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI).

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Ao entregar um robusto pacote de equipamentos à Polícia Civil nesta terça-feira (13), o Governo do Amapá também destacou a redução de 19% em homicídios nos primeiros 4 meses e meio de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado – segundo levantamento apresentado pela Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Segundo a pasta, o dado reflete o impacto de ações integradas entre forças de segurança, investimentos em equipamentos e valorização dos servidores.

A entrega, ocorrida no Ciosp da Zona Oeste da capital, contempla um investimento total de R$ 8.385.149,15, provenientes do Fundo Estadual de Segurança Pública (Funsep) e do Fundo Especial de Reequipamento Policial (Funrespol).

São 40 novas viaturas, 35 fuzis, 115 computadores e 300 nobreaks para garantir a continuidade dos serviços. Além disso, foram distribuídos equipamentos de menor potencial ofensivo, os chamados armamentos não letais, como espargidores, projéteis de borracha e granadas lacrimogêneas e de luz, 760 coletes, escudos e capacetes balísticos, garantindo a proteção individual de cada policial em serviço.

Dados

Na Região Metropolitana, os números também indicam avanço. Em Macapá, a redução no período foi de aproximadamente 29%.

Santana, segundo município mais populoso do estado, passou de 21 ocorrências para 11, o que representa uma queda de 47,62%. Em Mazagão, o índice de homicídios teve redução ainda mais expressiva: 60%.

Investimentos

A Sejusp credita a melhora a um conjunto de medidas adotadas desde o segundo semestre de 2023, como o fortalecimento de operações especiais. Entre elas, a reestruturação das ações Hórus e Paz, que deram origem à Operação Protetor, e a Operação Mute, que teve como foco desarticular comunicações ilícitas dentro do sistema prisional.

Em setembro de 2023, investigações da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) revelaram que a maior parte das ordens de homicídio partia de dentro do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Para enfrentar o problema, o governo estadual colocou em funcionamento a nova unidade prisional José Eder, onde foram transferidas as lideranças criminosas identificadas.

Em 2025, a Operação Protetor foi reforçada em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além das áreas de fronteira, a ação passou a contemplar também a Região Metropolitana de Macapá. O Governo do Estado também implantou a Companhia Independente de Patrulhamento Tático com Apoio de Motocicletas (Patamo), com a entrega de 35 motocicletas e 181 fuzis T4 Taurus à Polícia Militar. Os equipamentos foram adquiridos com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública (Funsep).

No campo da valorização profissional, a gestão estadual promoveu 852 policiais militares em abril deste ano — o maior número da história da corporação. Também foram nomeados 254 novos policiais penais e educadores sociais, que concluíram a formação iniciada no começo do ano. O reforço representa um crescimento de 47% no efetivo desses profissionais.