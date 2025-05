Grávida leva joelhada na barriga; companheiro é preso

Agressor foi preso pela equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Macapá.

Uma mulher grávida de três meses foi violentamente agredida com uma joelhada no abdômen pelo próprio companheiro na manhã deste domingo (18), no bairro Buritizal, zona sul de Macapá. O agressor, de 29 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Amapá, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

Segundo as investigações, a agressão ocorreu após a vítima, de 21 anos, tentar impedir que o companheiro entrasse no imóvel onde ela reside. Após o ataque, ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Mulher “Mãe Luzia”, onde recebeu atendimento médico. As lesões foram confirmadas por exame de corpo de delito.

O delegado Raphael Paulino, responsável pelo caso, destacou a gravidade da agressão por ter sido direcionada ao abdômen de uma gestante.

“É um ato que demonstra alto grau de violência e total desprezo pela vida”, afirmou.

Ele ressaltou ainda que a Polícia Civil atua com rapidez e eficácia nesses casos e reforçou que as vítimas não estão sozinhas: “Podem confiar no Estado”, concluiu.

O agressor foi autuado por lesão corporal qualificada e injúria, com base na Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.