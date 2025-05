Grupo catarinense quer transformar Amapá em polo de produção de frangos e ovos

Representantes da West Aves veio ao Amapá apresentou projeto ao governo

As condições favoráveis para negócios no Amapá despertaram o interesse do grupo empresarial West Aves, de Santa Catarina, especializado na produção e comercialização de pintos de corte e postura com genética de alta qualidade. No último dia 14, representantes da empresa apresentaram ao governador Clécio Luís, no Palácio do Setentrião, o plano estratégico para a instalação de um centro de produção no estado.

A proposta prevê a criação de um centro de pesquisa genética e a produção de matrizes de frangos e ovos, com foco em sustentabilidade, segurança alimentar e fortalecimento da agricultura familiar. O projeto se alinha ao plano de desenvolvimento econômico do governo estadual, que prioriza geração de emprego e valorização da produção local.

“Muitos amapaenses foram morar em Santa Catarina atrás de emprego e o que nós estamos fazendo hoje é o inverso. O que for necessário, nós vamos fazer para ter essa atividade econômica aqui. Essa tecnologia e metodologia, envolvendo a agricultura familiar, é o que nós precisamos no Amapá. Nós estamos muito animados. São bem-vindos para ajudar a transformar o estado num polo produtor de genética, de ovos e de frangos”, destacou o governador Clécio Luís.

Na terça-feira (13), os empresários participaram de uma reunião na Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá (Agência Amapá), onde conheceram as possibilidades e incentivos para viabilizar o projeto. A proposta da West Aves inclui também a capacitação de mão de obra local, geração de renda e comercialização de produtos em programas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além de mercados nacional e internacional.

“A maneira que fomos recebidos aqui no Amapá foi muito boa. Obrigado pela receptividade e o nível de organização”, afirmou Gabriel Lucas de Souza, membro do Conselho de Administração da West Aves.

Com foco na qualidade genética da produção, a West Aves tem parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O grupo realizou uma visita técnica ao projeto de avicultura agroecológica da Embrapa no Polo da Fazendinha, em Macapá, reforçando o interesse em desenvolver uma cadeia produtiva sustentável no estado.

“Iniciativas como esta, trazendo qualidade na produção de frangos e ovos, e gerando emprego e renda, melhora a vida das pessoas e do estado. Não tem como dar errado. É a única produção com qualidade genética conduzida por empresa genuinamente brasileira”, declarou Adilson Mognol, CEO da West Aves.